Москва онлайн: Павел Пепперштейн презентует книгу о себе

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

10 марта в музее современного искусства "Гараж" состоится презентация монографии Павла Пепперштейна "Цветущие поля". Издание освещает творческий путь известного художника, писателя, кинематографиста, рэпера и fashion-дизайнера, а также представляет собой смелый эксперимент в области книжного дизайна.

На презентации книги выступят Павел Пепперштейн и известный телеведущий и коллекционер Андрей Малахов.

Смотрите трансляцию 10 марта в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.