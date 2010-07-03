Спектакль-путешествие по многонациональной России. Прямой эфир

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На фестивале "День народного единства" проходит иммерсивный спектакль-путешествие театра Сергея Котюха.

Главные герои – купец с двумя сыновьями. Они вместе со зрителями совершают путешествие по разным уголкам России и знакомятся с ее культурным и этническим разнообразием. В спектакле также принимают участие театральные и фольклорные коллективы, которые исполняют песни и танцы разных регионов.