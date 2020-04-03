Москва онлайн: домашний концерт Шуры Кузнецовой

Фото: предоставлено Шурой Кузнецовой

7 апреля Москва онлайн покажет трансляцию домашнего концерта певицы и участницы пятого сезона шоу "Голос" Шуры Кузнецовой. Для поклонников она исполнит песни "Я, как моя музыка", "Мама-кошка", "Молчи и обнимай меня крепче".

Шура Кузнецова родилась в Кинешме Ивановской области. Благодаря бабушке начала заниматься музыкой и освоила фортепьяно. В юные годы Шура вместе с сестрой занималась боксом, а после школы девушка решила выучиться на журналиста. В 2010 году Шура окончила журфак СПбГУ с красным дипломом, но по специальности не работала, увлеклась пиаром. Шура пробовала себя в разных сферах деятельности и поняла, что душа ее лежит к музыке.

Смотрите трансляцию 7 апреля в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.