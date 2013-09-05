Футбольная команда "Москва 24" потерпела поражение в любительской лиге

Футбольная команда телеканала "Москва 24" потерпела первое поражение в любительской лиге. Сборная телеканала уступила коллективу ФК КВЭЛ со счетом 0:1.

Это третий матч команды на турнире. В первом поединке "Москва 24" разгромила коллектив FC Cerfy - 7:1, а во втором команду "Таганка" - 9:0.

Турнир - любительская лига Championat.com - стартовал 21 августа. "Москва 24" играет в дивизионе Игоря Нетто. В настоящий момент сыграно три тура чемпионата.