С 7 декабря изменятся маршруты троллейбуса №43 и автобусов №38 и 271

На юго-востоке и северо-западе столицы меняются маршруты ряда троллейбусов и автобусов, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, с 7 декабря на маршруте автобуса № 849 при движении к Некрасовской улице организуется заезд на боковой проезд проспекта Защитников Москвы, с вводом дополнительных остановок: "Проспект Защитников Москвы" и "Улица Ухтомского Ополчения", совмещенных с одноименными остановками автобуса № 841.

А автобусы №38, 271, троллейбусы № 43 при движении от станции метро "Полежаевская" будут следовать по Хорошевскому шоссе, улице Мневники (вместо улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова) с поворотом на улицу Народного Ополчения по вновь построенной эстакаде, с организацией остановки "Продмаг".