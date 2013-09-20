Оснований для отмены результатов выборов мэра Москвы нет – прокуратура

20 сентября в Мосгорсуде прошли слушания по жалобе бывшего кандидата на пост мэра Москвы Алексея Навального на итоги выборов мэра Москвы. Прокурор заявил, что причин для отмены результатов нет.

Как сообщает "Интерфакс", в ходе разбирательства не подтвердилась информация о подкупе избирателей, неравном доступе к СМИ и о нарушениях при голосовании на дому.

Напомним, 12 сентября Навальный, набравший 27,24% голосов, подал заявление об отмене результатов выборов. Также он отправил 951 заявление в районные суды об отмене результатов выборов по участковым избирательным комиссиям.