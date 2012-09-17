Доходы Москвы в этом году снизились на 54 млрд рублей

17 сентября 2012, 18:40
Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы поддержала проект закона о внесении изменений в бюджет Москвы на 2012 год и плановый период до 2014 года.
Из законопроекта следует, что расходы бюджета Москвы в этом году год могут снизиться на 81,451 миллиарда рублей, а доходы - на 54,135 миллиарда рублей.
"Всегда тяжело сокращать бюджет, приходится резать по живому, но принимать изменения в любом случае придется, и мы можем рекомендовать данный законопроект к принятию в первом чтении", - цитирует РИА Новости председателя комиссии Игоря Антонова.
Руководитель столичного департамента финансов Вера Чистова отметила, что с учетом вносимых изменений объем бюджета на 2012 год составит 1,384 триллиона рублей, а общий объем расходов - 1,61 триллиона рублей.
"Превышение расходов над доходами составит 225,599 миллиарда рублей, то есть дефицит бюджета будет сокращен на 10,7%", - отметила она.
"Корректировка доходной части бюджета Москвы обусловлена фактическими поступлениями доходов, которые за 8 месяцев 2012 года составили 65% от годовых назначений", - подчеркнула Вера Чистова.
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