С 1 июля МЖД назначает дополнительные остановки электричкам

С 1 июля на нескольких станциях Московской железной дороги в утренние и вечерние часы пик назначаются дополнительные остановки электропоездов, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Так, на станции Реутов Горьковского направления в 7:24 назначается дополнительная остановка поезду, который прибывает на Курский вокзал Москвы в 7:47. На Савеловском направлении на станции Марк в 17:53 будет делать минутную остановку электропоезд, отправляющийся из Икши в 17:16 и прибывающий на Савеловский вокзал в 18:15.

На Киевском направлении на остановке Победа в 7:24 будет делать дополнительную остановку поезд, прибывающий в Москву в 8:14. На остановочном пункте Рассудово в 6:37 начнет останавливаться курсирующий по рабочим дням электропоезд, прибывающий в Москву в 7:42.

Кроме того, с 8 июля вводится дополнительная остановка на станции Переделкино электропоезду, который прибывает на Киевский вокзал Москвы в 8:06. А с 16 июля на станции Кусково в 19:25 будет останавливаться электропоезд, прибывающий в столицу в 19:40, добавляется в материале.