Изменился номер телефона доверия ГУ МВД Москвы

В столичной полиции изменился телефон доверия. Система горячей линии МВД была создана для приема сообщений о любых правонарушениях и преступлениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. С 22 августа изменился абонентский номер телефона доверия в ГУ МВД России по Москве.

"При необходимости осуществления связи с сотрудниками полиции по телефону доверия следует набирать следующий контактный номер: 8 (495) 694-92-29", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Пресс-служба подчеркивает, что система горячей линии МВД России была создана для приема и учета сообщений граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел России.