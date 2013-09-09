МОЭК модернизировала платформу базы данных SAP ERP

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", которая обеспечивает теплоснабжение более 13 миллионов москвичей, перешла на новую систему хранения данных и документооборота. Новая платформа для базы данных позволит МОЭК серьезно повысить производительность и подготовиться к увеличению нагрузки в связи с ростом масштаба деятельности компании.

Необходимость повышения производительности системы обусловлена тем, что компания "МОЭК" продолжает активно расширяться. Однако переход осложнялся тем, что были заявлены рекордно короткие сроки – двое суток – и ограниченное количество дат, в которые он мог быть совершен. Ошибки повлекли бы за собой огромные расходы со стороны компании и создали бы определенные проблемы для потребителей.

В результате платформа была успешно модернизирована специалистами компании "Компьюлинк". Теперь МОЭК может повысить энергоэффективность системы и снизить расходы на ее обслуживание. Положительный эффект изменений в скором времени ощутят на себе потребители услуг компании.