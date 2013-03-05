Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта 2013, 17:22

Город

"МОЭК" сэкономит 300 миллионов рублей на новых технологиях

Энергетики планируют сэкономить 300 миллионов рублей на производстве – ОАО "МОЭК" вводит Систему технологий эффективного производства (СТЭП) во всех филиалах.

Система разрабатывалась совместно с консалтинговой компанией на основе lean-технологий – бережливого производства. Основная идея – минимизировать потери на всех этапах производства и вовлечь в дело каждого сотрудника.

По итогам работы в 2012 году инновационные отделения в 2 раза сократили сроки устранения небаланса тепла, в 2 раза - сверхнормативные потери тепла, срок устранения аварий сокращен на 20%, в 3 раза увеличена точность проведения диагностики сетей.

Как сообщает пресс-служба компании, инновации на "пилотных" филиалах уже принесли 50 миллионов рублей прибыли.

Сайты по теме


МОЭК инновации отопление

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика