03 июня 2015, 12:33

Город

Взносы за капремонт будут начисляться в центрах "Мои документы"

Центры предоставления государственных услуг "Мои документы" будут заниматься начислением взносов за капитальный ремонт, сообщает префектура Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

С 1 июля в соответствии с нормами Жилищного кодекса России владельцы жилья в многоквартирных домах столицы обязаны каждый месяц платить взносы за капитальный ремонт дома – 15 рублей за квадратный метр.

На портале "Мои документы" пользователи смогут уточнить площадь жилого помещения, задав адрес дома. Если информация о доме отсутствует или отображает неправильные сведения, жителям следует обратиться в Центр предоставления госуслуг своего района, взяв с собой свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или любой другой документ, подтверждающий права на квартиру.

Более подробные сведения о порядке начисления взносов за капитальный ремонт можно найти на сайте столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также узнать, позвонив на горячую линию по телефону: 8 (495) 539-37-87.

