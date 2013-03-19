В "Лужниках" отметят день весеннего равноденствия Навруз

24 марта в спорткомплексе "Лужники" пройдет празднование дня весеннего равноденствия "Навруз-2013". В празднике примут участие посольства зарубежных стран, федеральные, региональные и столичные органы власти.

Во время празднования будут выступать творческие коллективы и мастера искусств России и СНГ, а также творческие ансамбли и фольклористы в национальных костюмах.

Также на мероприятии будут работать выставки народного творчества и традиционных ремесел. Дети и родители смогут поиграть в народные игры и продегустировать национальные блюда разных народов.

Навруз отмечают в день весеннего равноденствия, который считается началом весны и неразрывно связан с началом земледельческих работ. Кроме того, именно на этот день выпадает начало Нового года по восточному календарю. В канун праздника принято окуривать жилища дымящимися веточками можжевельника. По преданиям, его дым способен отогнать от дома злых духов.



Начало празднования – в 14:00.