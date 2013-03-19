19 марта 2013, 16:00Спорт
В "Лужниках" отметят день весеннего равноденствия Навруз
24 марта в спорткомплексе "Лужники" пройдет празднование дня весеннего равноденствия "Навруз-2013". В празднике примут участие посольства зарубежных стран, федеральные, региональные и столичные органы власти.
Во время празднования будут выступать творческие коллективы и мастера искусств России и СНГ, а также творческие ансамбли и фольклористы в национальных костюмах.
Также на мероприятии будут работать выставки народного творчества и традиционных ремесел. Дети и родители смогут поиграть в народные игры и продегустировать национальные блюда разных народов.
Начало празднования – в 14:00.
