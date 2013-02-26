Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2013, 21:14

Город

На Ленинградском шоссе упал столб

На Ленинградском шоссе упал столб

На Ленинградском шоссе в результате аварии обрушился столб. Инцидент произошел в районе дома 80.

В результате движение по Ленинградскому шоссе в сторону области затруднено.

На месте работают оперативные службы города.

Ленинградское шоссе обрушение чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика