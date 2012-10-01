Москвич Виктор Ан стал сильнейшим на соревнованиях по шорт-треку

Москвич Виктор Ан одержал победу на всероссийских соревнованиях по шорт-треку. Состязания прошли 30 сентября в Новогорске и стали одним из отборочных этапов Кубка мира.

В финальном забеге на 1000 метров Ан продемонстрировал лучший результат. Вторым с небольшим отставанием пришел Семен Елистратов, представляющий Башкортостан, третье место на пьедестале занял подмосковный конькобежец Владимир Григорьев, сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.

Отметим, что Ан является трехкратным олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Все свои медали конькобежец завоевал, выступая за Республику Корею на Олимпиаде в Турине в 2006 году.

Настоящее имя конькобежца - Ан Хен Су.