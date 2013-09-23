На Международной выставке "Игромир 2013" организуют "Турнирную зону"

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С 3 по 6 октября в выставочном комплексе "Крокус Экспо" пройдет восьмая по счету международная выставка развлечений "Игромир 2013".

В рамках мероприятия состоятся основные премьеры года: игры всех жанров и самое последнее аппаратное обеспечение. Помимо этого, на выставке пройдут конкурсы с розыгрышем призов и шоу-программы.

Главным нововведением "Игромира 2013" станет "Турнирная зона". Для поклонников киберспорта будет отведен отдельный зал, где состоятся соревнования по самым популярным дисциплинам.

Сильнейшие игроки России и стран СНГ сразятся за призовой фонд. За развитием событий в "Турнирной зоне" можно будет следить в "Крокус Экспо" или через интернет-трансляции.

Начало - в 11:00, стоимость билетов - от 500 рублей.