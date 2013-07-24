В четверг Мавзолей Ленина закроют для посетителей

В этот четверг, 25 июля, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты в связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси на Красной площади.

Из-за праздничных мероприятий проход по Красной площади также будет ограничен, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы охраны Викторию Богомолову.

Напомним, в этом году празднование Крещения началось в столице 24 июля в храме Христа Спасителя торжественным богослужением с участием глав православных церквей разных государств.