24 июля 2013, 14:08Город
В четверг Мавзолей Ленина закроют для посетителей
В этот четверг, 25 июля, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты в связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси на Красной площади.
Из-за праздничных мероприятий проход по Красной площади также будет ограничен, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы охраны Викторию Богомолову.
Напомним, в этом году празднование Крещения началось в столице 24 июля в храме Христа Спасителя торжественным богослужением с участием глав православных церквей разных государств.