Рыцарский турнир в Коломенском напомнит о средневековых традициях

В рамках фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в Коломенском с 21 по 23 июня, состоится рыцарский турнир. Он погрузит гостей праздника в атмосферу Средневековья.

Трехдневная турнирная программа включает костюмированный парад рыцарей и оруженосцев, церемонию открытия с представлением рыцарей и первыми вызовами на поединок, соревнование на снарядах ("Атака сарацина", "Снятие колец" и "Поднятие платка") и групповые турниры.

Заключительный день фестиваля запомнится соревнованиями рыцарей на пиках, групповым сражением на булавах "Бой за знамя", схваткой на булавах между партиями всадников и церемонией награждения победителей, сообщили М24.ru организаторы.

Лучших определят в номинациях "Работа на снарядах", "Наиболее результативный боец группового реннена", "Наиболее эффективный боец группового меле", "Одержавший наибольшее количество побед в турнире вызова", "Лучший боец на копьях", "Лучший рыцарский лагерь", "Лучший выход на представлении участников".

Добавим, для зрителей "Рыцарского турнира" предусмотрено две категории мест: обычные и VIP. Доступ на бесплатную трибуну не ограничен, а место на VIP-трибуне можно получить, купив билет заранее или на фестивале. Детям до 6 лет в сопровождении взрослого билет не требуется, если они не занимают отдельного места.

Напомним, фестиваль "Времена и эпохи" проходит уже в третий раз. В этом году перед гостями мероприятия развернется масштабная картина Средневековья: начиная с XIII и заканчивая XVI веком. Организаторы вдохновились историей Руси в "Русских Княжествах", Монголии в "Золотой Орде" и Западной Европы в "Рыцарской Европе".