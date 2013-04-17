Лучшим игроком розыгрыша Кубка Гагарина признан вратарь "Динамо"

Вратарь "Динамо" Александр Еременко признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина. Приз MVP (самому ценному игроку) Еременко получил второй год подряд.

В завершившемся 17 апреля розыгрыше плей-офф голкипер провел 21 матч, из них три - отыграл "на ноль" и в 16 - одержал победу.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, который также выиграло "Динамо", Еременко был признан MVP.

Напомним, что в среду в Челябинске завершился пятый сезон КХЛ. В шестом матче финальной серии плей-офф "Динамо" одержало победу над "Трактором" и завоевало главный трофей лиги второй раз подряд.