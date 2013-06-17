В парке "Дракино" отпразднуют День Ивана Купалы

29 июня в парке "Дракино" состоится празднование Дня Ивана Купалы – старейшего славянского праздника, который наши предки начали отмечать много столетий назад, сообщает интерактивная афиша 2do2go.

Ежегодный Фестиваль "Иван Купала" посвящен природе и стихии, воде и огню, музыке и танцам. Это связано с тем, что раньше человек мог использовать только такие отражения реальности для выражения своих чувств к окружающему миру, полному тайн.

Спустя много столетий, пройдя дорогу от язычества и мистики до космоса и высоких технологий, люди все еще помнят этот праздник и испытывают те же эмоции, заставлявшие их обращаться к природе.

Именно этому и посвящен праздник, который проходит при поддержке посольств и культурных центров Польши, Чехии и Эстонии, а также министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.