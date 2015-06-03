Москвичка завоевала третье место на конкурсе "Живое слово"

Екатерина Суворова из Москвы награждена дипломом третьей степени на конкурсе "Живое слово", приуроченном к 75-летнему юбилею поэта Иосифа Бродского, сообщается на сайте префектуры ЮАО. Второе место заняла Мария Бурова из города Домодедово, а победителем стала команда вожатского отряда "Орион" оздоровительного лагеря "Чкаловец" из Новосибирска.

Победителей определили путем интернет-голосования на странице центра культуры и искусства "Авангард" в перейдя по ссылкесоциальной сети "В контакте"[/URLEXTERNAL]. Также учитывалось и мнение жюри, в состав которого вошли директор центра "Авангард" Маргарита Бурмистрова, художественный руководитель и автор конкурса Владимир Полетаев, менеджер Валерия Луканина-Михалева, режиссер Борис Чебанов, руководитель студии художественного слова "Муза и лира" Валентин Суховский.

Прием заявок стартовал задолго до юбилейной даты поэта, рассматривались как индивидуальные, так и коллективные творческие работы. В конкурсе участвовали не только москвичи, но и жители Домодедова, Новосибирска, Штутгарта, Лос-Анджелеса.