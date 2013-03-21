Москвичи жалуются на работу визового центра Германии

Читательница M24.ru Светлана сообщает о больших очередях в визовом центре Германии. Кроме того, по ее словам, ждать получения шенгенской визы приходится иногда больше месяца.

"Раньше обычную шенгенскую визу люди получали за 3-4 дня, а сейчас люди ждут более, чем 30 дней. Некоторым документы выдают за неделю до вылета, кому-то за 3 дня, а некоторым накануне вылета. Люди сидят с чемоданами прямо в этом центре в ожидании виз. Нужно еще учесть, что за работу центр берет дополнительно за обслуживание 18 евро с человека кроме основных 35 евро", - пишет читательница.

По утверждению Светланы москвичи, которые подают документы за 3 месяца до поездки, будут ждать выдачи визы еще дольше, чем обычно.

Из-за приема огромного количества заявлений, сотрудники попросту не успевают обрабатывать информацию, считает читательница.

