Дело "белгородского стрелка" передано в суд – Генпрокуратура

Уголовное дело в отношении "белгородского стрелка" Сергея Помазуна, обвиняемого в массовом убийстве в Белгороде 22 апреля, передано в суд.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России, по делу Помазуна утверждено обвинение, и оно "направлено в Белгородский областной суд для рассмотрения по существу".

Напомним, 22 апреля 2013 года Сергей Помазун открыл огонь в охотничьем магазине в центре Белгорода. Выйдя из помещения, он начал стрелять по прохожим. Пять человек скончались на месте, шестой умер в реанимации.

"Белгородский стрелок" был задержан на следующий день в ходе полицейской спецоперации, при этом пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Помазуну было предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц", "Незаконное хранение оружия", "Хищение оружия и боеприпасов с применением насилия" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".