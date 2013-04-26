Перекрыта площадка для сдачи экзаменов ГИБДД на Сигнальном проезде

Читательница M24.ru Елена сообщает о перекрытии экзаменационной площадки ГИБДД на северо-востоке столицы.

"Экзаменационную площадку для сдачи экзаменов в ГИБДД Северо-Восточного округа по адресу Сигнальный проезд, владение №17 перекрыли владельцы соседнего гипермаркета", - пишет читательница M24.ru.

По словам Елены, из-за перекрытия площадки, более ста учащихся автошкол не могут сдать назначенные на этот день экзамены.

