Заезды Moscow City Racing увидят 100 тысяч человек

Показательные заезды болидов "Формулы-1" Moscow City Racing будут транслировать в 70 странах мира. В общей сложности их смогут увидеть около 100 тысяч человек, рассказал и.о. главы департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников.

Гонки пройдут в Москве уже в шестой раз. В Москву приедут представители команд: Vodafone McLaren Mercedes, Ferrari, Lotus, Caterham, а также российской Marussia. Кроме того, планируется выступление команды "Камаз-мастер" и шоу каскадеров, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По словам Владимира Черникова, заезды пройдут на участках Васильевского спуска, Болотной площади, Болотной набережной, Москворецкой улицы, Москворецкой и Кремлевской набережных. При этом все посетители смогут побывать в паддоках команд и вживую увидеть болиды "Формулы-1".