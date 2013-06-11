Заезды Moscow City Racing увидят 100 тысяч человек

11 июня 2013, 16:28
Показательные заезды болидов "Формулы-1" Moscow City Racing будут транслировать в 70 странах мира. В общей сложности их смогут увидеть около 100 тысяч человек, рассказал и.о. главы департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников.
Гонки пройдут в Москве уже в шестой раз. В Москву приедут представители команд: Vodafone McLaren Mercedes, Ferrari, Lotus, Caterham, а также российской Marussia. Кроме того, планируется выступление команды "Камаз-мастер" и шоу каскадеров, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По словам Владимира Черникова, заезды пройдут на участках Васильевского спуска, Болотной площади, Болотной набережной, Москворецкой улицы, Москворецкой и Кремлевской набережных. При этом все посетители смогут побывать в паддоках команд и вживую увидеть болиды "Формулы-1".
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