В День знаний парк "Перовский" проведет детские мастер-классы

1 сентября на Танцевальной эстраде в парке "Перовский" состоятся мастер-классы.

Так, на уроке географии дети научатся делать и украшать калейдоскопы, а на уроке экологии - научатся делать картины из природных материалов. Разрешается использовать абсолютно все, имеющее природное происхождение.

На уроках геометрии ребята научатся делать сложные геометрические фигуры из оригами, а на уроках рисования их обучат технике декупажа по стеклу.

Начало мероприятия - в 13:00, вход свободный.