07 мая 2015, 09:42

Отправить открытки ветеранам можно в пяти медиазоных

В столице ко Дню Победы открыто пять медиазон

В Москве открыто пять медиазон, которые помогут сориентироваться в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В них можно воспользоваться интерактивной картой местонахождения площадок, посмотреть фотохронику, отправить открытки ветеранам и многое другое. Об этом сообщил глава столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

Медиазоны появились на ВДНХ, Поклонной горе, Тверском Бульваре, на Воробьевых горах и на Кузнецком Мосту, передает телеканал "Москва 24".

