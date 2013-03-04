04 марта 2013, 10:26Безопасность
Мужчина угрожал московскому инспектору ГИБДД пистолетом
Водитель угрожал пистолетом инспектору ГИБДД, который остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения, информирует пресс-служба управление ГИБДД по Москве.
Инцидент произошел ночью 4 марта у дома № 27 по Ломоносовскому проспекту.
При проверке документов пассажирка оказала сопротивление инспекторам ДПС. Тогда водитель достал из машины предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать полицейским. Но благодаря оперативным действиям сотрудников дорожно-патрульной службы мужчина был задержан.
Полицейский обратился за медицинской помощью в травмпункт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
