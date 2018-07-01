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01 июля 2018, 22:02

События

Станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" возобновили работу в обычном режиме

Фото: ТАСС/ Даниил Колодин

Станции "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.


После окончания матча XV-2018 Россия – Испания станции работали только на выход. Пассажиры могли зайти в метро на станциях "Ленинский проспект", "Ломоносовский проспект" и "Академическая".

Ранее в "Лужниках" прошел матч 1/8 финала между сборными России и Испании. Россияне одержали верх в серии послематчевых пенальти.

В четвертьфинале команде Станислава Черчесова будет противостоять победитель пары Дания – Хорватия.

ЧМ-2018 транспорт метро

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