Станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" возобновили работу в обычном режиме

Фото: ТАСС/ Даниил Колодин

Станции "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Станции #мосметро «Университет» и «Воробьёвы горы» снова работают в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 июля 2018 г.



После окончания матча XV-2018 Россия – Испания станции работали только на выход. Пассажиры могли зайти в метро на станциях "Ленинский проспект", "Ломоносовский проспект" и "Академическая".

Ранее в "Лужниках" прошел матч 1/8 финала между сборными России и Испании. Россияне одержали верх в серии послематчевых пенальти.

В четвертьфинале команде Станислава Черчесова будет противостоять победитель пары Дания – Хорватия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!