ЦСКА и "Манчестер Сити" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Московские армейцы разошлись миром с "Манчестер Сити" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт на 73-й минуте - мяч в ворота ЦСКА отправил нападающий соперника Коул.

Спустя семь минут армейцы сравняли счет благодаря дальнему удару Гордиенко.

Больше голов в матче забито не было - 1:1, - и армейцы продолжают оставаться на второй строчке в турнирной таблице.

Отметим, что два предыдущих матча "красно-синие" выиграли.