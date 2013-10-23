Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2013, 15:53

Спорт

ЦСКА и "Манчестер Сити" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА

Московские армейцы разошлись миром с "Манчестер Сити" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет был открыт на 73-й минуте - мяч в ворота ЦСКА отправил нападающий соперника Коул.

Спустя семь минут армейцы сравняли счет благодаря дальнему удару Гордиенко.

Больше голов в матче забито не было - 1:1, - и армейцы продолжают оставаться на второй строчке в турнирной таблице.

Отметим, что два предыдущих матча "красно-синие" выиграли.

ЦСКА Манчестер Сити Юношеская лига УЕФА

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика