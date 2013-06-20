В Большой театр вернется Алексей Ратманский

Хореографу Алексею Ратманскому, возглавлявшему балетную труппу большого театра в течение четырех лет, предложили вернуться в главный театр страны. Об этом рассказал гендиректор театра Анатолий Иксанов.

"У нас с Алексеем прекрасные отношения. В январе он приедет, чтобы порепетировать поставленный им балет "Утраченные иллюзии" перед гастролями труппы Большого театра в Парижской опере. Не хочется раскрывать заранее планы, но мы предложили ему большой проект - не разовый, а многоступенчатый", - сказал Иксанов.

Ратманский возглавлял балет Большого до 2008 года, когда он перешел в Американский театр балета в Нью-Йорке. По словам балетмейстера, он покинул театр, так как в свое время не получил там поддержки. Между тем постановки Ратманского пользуются большим успехом в США, сообщает РИА Новости.