В ГАБТ заявили, что не обязаны объяснять причины увольнения Цискаридзе

Пресс-секретарь Большого театра об увольнении Цискаридзе

Представители Большого театра прокомментировали решение не продлевать контракты с Николаем Цискаридзе. По словам сотрудников пресс-службы, формально работодатель не обязан мотивировать свое решение.

"Он работал как артист балета и полставки занимал как педагог. Я могу подтвердить тот факт, что Цискаридзе получил уведомление о том, что срочные трудовые договора с ним продлеваться не будут. Таким образом, он работает до 30 июня текущего года", - рассказала пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

Тем временем, организаторы акции в поддержку Цискаридзе планируют подать заявку в мэрию. Пикет в центре Москвы намерены провести поклонники артиста и его друзья. Они требуют его восстановления и подписания с ним нового трудового договора на 5 лет.