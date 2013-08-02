Сергей Филин планирует в сентябре вернуться в Большой театр

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин намерен в сентябре приступить к работе, открыв сезон в ГАБТе.

В интервью Первому каналу Филин сообщил, что если "тенденция, которая намечена по левому глазу, будет сохранена и будет достигнута стабильность, то сейчас речь идет о том, что уже к середине сентября месяца я смогу выйти на работу, и я смогу открыть сезон в Большом театре".

При этом худрук ГАБТа планирует периодически возвращаться в клинику Ахена для медицинских консультаций.

Напомним, 17 января неизвестные плеснули в лицо Сергею Филину серной кислотой. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени.