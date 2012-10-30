Топ-менеджера Apple уволили за ошибки на карте Москвы

Топ-менеджера Apple уволили за ошибки в карте Москвы

Топ-менеджер корпорации Apple Скотт Форсталл уволен после того, как отказался подписать письмо с извинениями за ошибку на картах в iPhone 5. Речь идет о приложении в операционной системе для нового смартфона.

При создании этого приложения компания отказалась от сотрудничества с Google и решила создать собственный сервис. В результате, например, московские пользователи обнаружили у себя в телефоне карту столицы советских времен.

Зарубежные газеты утверждают, что Форсталл наотрез отказался извиняться, в результате глава Apple Тим Кук снял его с поста.