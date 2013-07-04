Власти довольны первым опытом концессии в сфере медуслуг

Первый опыт с концессией в области медицинских услуг в 63-й городской клинической больнице движется в правильном направлении, заявил 4 июля и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Победитель уже заплатил требуемую сумму в 1 миллиард рублей в пользу города только за право подписать концессионное соглашение, по которому он должен будет еще проинвестировать 4,5 миллиарда рублей в реконструкцию этой больницы и будет обязан предоставлять значительную часть услуг по полису обязательного медицинского страхования. То есть, бесплатно для жителей города", - сказал Шаронов в интервью телеканалу "Москва 24".