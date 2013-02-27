В полтора раза больше нелегалов выдворили из столицы за год

Количество нелегальных мигрантов, депортированных из Москвы за пределы страны в прошлом году, по сравнению с 2011 годом, выросло почти наполовину. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Анатолий Якунин на заседании в Мосгордуме.

"В результате проведения совместных с управлением Федеральной миграционной службы профилактических мероприятий, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 33,4 тысячи иностранных граждан", - сообщил Якунин.

По его словам, более 2,9 тысяч иностранцев выдворены за пределы России.

Якунин добавил, что количество отправленных на родину иностранцев в 2012 году увеличилось на 46%.