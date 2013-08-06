Система регистрации в Шереметьево восстановлена

В аэропорту Шереметьево восстановили систему регистрации пассажиров, сообщил в эфире "Москва FM" начальник пресс-службы Международного аэропорта Шереметьево Роман Генис.

"Рекомендуем авиапассажирам в случае необходимости обращаться в call-центр компании "Аэрофлот" или аэропорта Шереметьево", − сообщил Генис.

По его словам, система регистрации пассажиров в аэропорту Шереметьево восстановлена, пассажиры начали регистрироваться в обычном режиме. Кроме того, восстановлено и бронирование и продажа билетов.

Однако очевидцы сообщают, что все еще сохраняются большие очереди.

Напомним, что утром произошел общемировой сбой в системе бронирования авиабилетов, и авиакомпании были вынуждены регистрировать пассажиров вручную.