30 апреля, 10:02

Происшествия

Суд заключил под стражу мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Фото: MAX/"Следком Башкирии"

Суд заключил под стражу главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по делу о должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, обвиняемый организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью свыше 1 300 "квадратов" на территории одного из санаториев Уфы. Затем, в 2025 году, он потребовал от строительной организации взятку за общее покровительство. Застройщик должен был за свой счет купить участок стоимостью свыше 13 миллионов рублей и затем оформить права на землю в интересах Мавлиева.

Также с 2024 по 2025 год фигурант собирал деньги с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований. В итоге на счет одного из фондов города поступило не менее 31 миллиона рублей, часть из этих средств направили на покупку служебного авто для мэра, отмечают следователи.

Кроме того, обвиняемый получил 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании, осуществляющей строительство жилого дома. Взятка, по версии следствия, предназначалась за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию здания.

По данным эпизодам возбуждено уголовное дело по статьям 286 и 290 УК РФ ("Превышение должностных полномочий" и "Получение взятки").

О задержании Мавлиева и двух его заместителей стало известно 28 апреля. В городской администрации Уфы эти сообщения не подтверждали, утверждая, что учреждение работает в штатном режиме. Позже информацию о задержании Мавлиева официально подтвердили в СК.

Помимо самого мэра, в уголовном деле также фигурируют его заместитель, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из санаториев. Все они подозреваются в превышении должностных полномочий.

