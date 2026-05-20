Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:00

Спорт

РФС запустил в MAX сервис для зрителей суперфинала Кубка России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российский футбольный союз (РФС) запустил в мессенджере MAX сервис для зрителей суперфинала Кубка России. Чат-бот называется "Кубковый помощник | Матч-центр".

Сервис позволит футбольным фанатам первыми узнать новости о матче между московским "Спартаком" и "Краснодаром", увидеть карту стадиона, отправить пожелания игрокам, получить фото профессионального фотографа, а также поучаствовать в розыгрышах призов.

Чтобы принять участие в розыгрышах, пользователи должны быть подписаны на официальный канал РФС в MAX. После выполнения этого условия необходимо нажать кнопку "Участвовать" в чат-боте.

Некоторые участники получат возможность присоединиться к параду команд после матча, выиграют билеты на Суперфинал, мяч с автографами игроков, смартфон, наушники и сертификат в спортивный магазин.

Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет в воскресенье, 24 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что новая квота билетов на суперфинал Кубка России по футболу скоро снова появится в открытой продаже. Он отметил, что все они будут распроданы полностью, так как за последние дни спрос превысил предложение почти в 10 раз.

До этого продажу билетов на суперфинал приостанавливали из-за очень высокого спроса. Количество запросов в секунду было намного выше привычных показателей. Через некоторое время продажу возобновили.

Продажи билетов на суперфинал Кубка России по футболу возобновились

Читайте также


спорттехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика