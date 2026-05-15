15 мая, 17:28

L’Antidiplomatico: заявление Путина о завершении конфликта на Украине было неслучайным

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заявление Владимира Путина о скором завершении конфликта не было случайным, пишет L’Antidiplomatico.

В СМИ указали на то, что после слов Путина на Украине началась новая волна коррупционных скандалов.

"В Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов", – подчеркнули в публикации.

9 мая российский лидер заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению конфликта. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Путин добавил, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. Было раскрыто его участие в организованной группе, причастной к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Речь шла о строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов. – Прим. ред.). Сам политик отверг обвинения и указал, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

