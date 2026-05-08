Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:25

Транспорт

Парад 9 Мая покажут на 34 тысячах экранов в столичном транспорте

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Увидеть парад можно будет не только в городе, но и на подъезде к нему.

Помимо самой трансляции, пассажиров ждет тематический эфир. С 8 по 14 мая на экранах расскажут о роли московского метро в годы войны и о станциях, архитектурное оформление которых посвящено Победе. Отдельной строкой в эфире пойдет рассказ о памятниках участникам Великой Отечественной войны.

Для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

В честь 81-й годовщины Победы мероприятия пройдут во всех административных округах столицы. Городские парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки откроют свои двери для жителей Москвы и гостей города.

Улицы Москвы украсили в преддверии 81-й годовщины Великой Победы

Читайте также


транспортгородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика