08 мая, 07:40Транспорт
Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работа транспорта, парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Например, с 05:00 и до окончания мероприятий в субботу, 9 мая, будет перекрыт ряд дорог в центре. Ограничения коснутся улиц Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровки, а также:
- Охотного Ряда;
- Волхонки;
- Гончарной набережной;
- Садовнической набережной;
- Москворецкой набережной;
- Кремлевской набережной;
- Котельнической набережной;
- Устьинской набережной;
- Подгорской набережной;
- Софийской набережной;
- Раушской набережной;
- Болотной набережной;
- Пречистенской набережной;
- Кадашевской набережной.
Для водителей также закроют несколько мостов – Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский проезды, Чугунный и Большой Кремлевский. Кроме того, нельзя будет проехать на Новой и Старой Болотной площади, а также в Фалеевском и Ветошном переулке.
Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси будет приостановлено. Помимо этого, нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов – технику из районов заранее уберут операторы.
В то же время могут временно закрыть пешеходные переходы на Тверской улице. В День Победы приостановят работу парковки со шлагбаумом на улице Болотной, на Триумфальной площади и Новом Арбате.
Изменения также вносятся в работу общественного транспорта. Часть маршрутов будет ходить только на определенных участках, а другие укоротят. Меры начнут действовать с 04:10 до конца мероприятия.
Например, маршрут М9 будет идти до Болотной площади вместо станции метро "Рижская", а маршрут е30 – до Белорусского вокзала вместо станции "Китай-город". Более подробную информацию можно увидеть на Едином транспортном портале.
Ограничения затронут работу метро и МЦК – с 05:30 и до окончания перекрытий только на вход и пересадку пассажиров будут работать станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", а также:
- "Александровский сад";
- "Библиотека имени Ленина";
- "Боровицкая";
- "Арбатская".
В ведомстве добавили, что во время проведения мероприятий возможны и другие ситуативные ограничения на вход и выход. Ситуацию будут определять на основании требований полиции.
Пригородные поезда Московского транспортного узла 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая – по графику воскресенья, подчеркнули в ЦППК. Между столицей и Рязанью, Тулой, Владимиром и Калугой в праздники будут запущены около 50 дополнительных поездов.
Ранее сообщалось, что график движения поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 9 по 11 мая. Корректировки связаны с проведением Российскими железными дорогами (РЖД) капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.
В частности, на Рижском направлении в этот период планируется увеличение интервалов движения составов. На участке от станции Курская до Нахабина они достигнут 1 часа 40 минут.