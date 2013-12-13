Девятиметрового снеговика построят в Лианозовском парке 15 декабря

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В воскресенье, 15 декабря, в Лианозовском парке будут строить гигантского снеговика – планируется, что его высота превысит целых девять метров. Сооружать символ зимы будут скульпторы из мастерской Кирилла Байера, сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.

На постройку снеговика в рамках проекта SnowGrad-2013 уйдет 250 кубов снега. Создаваться сказочный персонаж будет усилиями одновременно десяти скульпторов.