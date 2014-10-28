В Московском зоопарке состоится конкурс костюмов "Бал животных"

Фото: m24.ru

В Московском зоопарке в рамках акции "Ночь искусств" состоится костюмированный конкурс "Бал животных", передает пресс-служба зоосада.

Мероприятие пройдет 3 ноября в галерее "Зоо", расположенной на старой территории зоопарка. Гостей ожидают конкурсы и викторины, встречи с животными и разнообразные мастер-классы.

Гвоздем программы станет конкурс костюмов зверей "Бал животных" и конкурс под названием "Волшебные зоологические превращения панны Тыквы". Вход на "Ночь в зоопарке" будет бесплатным.

Отметим, в галерее станции метро "Выставочная" открылась выставка в честь 150-летнего юбилей Московского зоопарка. В экспозиции представлены тридцать широкоформатных фотографий животных из архива столичного зоосада.

Вторая по счету "Ночь искусств" пройдет в столице 3 ноября. Впервые акция состоялась в прошлом году. Она включила в себя более 300 мероприятий, которые прошли на улицах, вокзалах и рынках, в музеях, библиотеках и других общественных местах.