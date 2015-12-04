Звукозаписывающая компания "Мелодия" выпустила сборник песен о зиме

Старейшая в России компания звуковой индустрии "Мелодия" выпустила сезонный сборник, посвященный зимней тематике. В альбом вошли пятьдесят песен разных лет.

Сборник состоит из популярных эстрадных песен советского периода. Как рассказали в пресс-службе "Мелодии", все сотрудники фирмы были подключены к процессу формирования трек-листа, вспоминали и отбирали любимые композиции: "Нам хотелось сделать такой сборник, чтобы мы сами могли включать его дома, в гостях, на вечеринках в новогодние каникулы, на встрече Нового года. И мы его сделали. Потом мы вспомнили, что на дворе XXI век, и современные технологии вокруг нас. И решили поделиться этими песнями, чтобы передать праздничное настроение любимому городу и всем нашим слушателям. Так появился альбом "Зимняя мелодия".

Песни, вошедшие в альбом, звучали во многих парках Москвы в день открытия зимнего сезона 21 ноября 2015 года. Теперь все пятьдесят трэков доступны на itunes. Среди исполнителей – Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Лидия Русланова, Анна Герман, Анне Вески, Анатолий Папанов, Валентина Толкунова, Клавдия Шульженко и многие другие.