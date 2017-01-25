Белый дом выступил с заявлением по поводу внимания СМИ к сыну Трампа

Администрация США выступила с заявлением по поводу внимания СМИ к сыну президента, сообщает Lenta.ru. Общественность призывают оставить в покое 10-летнего Бэррона Трампа.

"По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе", – говорится в сообщении.

Ранее некоторые интернет-пользователи высмеяли 10-летнего сына Дональда Трампа за поведение на инаугурации отца. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим.

Сценаристка популярного в США телешоу Saturday Night Live Кэти Рич разместила в Twitter запись: "Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

Такое высказывание Рич, как полагают СМИ, связано с тем, что журналистка посчитала, что Бэррон повел себя странно на инаугурации своего отца. На кадрах, транслировавшихся по телевидению, видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери – Меланьи Трамп.

Однако позже руководство телеканала NBC на неопределенное время отстранило Рич от работы из-за размещенной записи.

Затем за Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. По ее словам, Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, – возможность быть ребенком.

