Госдеп не стал публиковать переписку с Тиллерсоном по России

Фото: ТАСС/Zuma/James Berglie

Государственный департамент США отказался от публикации служебной переписки с госсекретарем Рексом Тиллерсоном по вопросам касательно России, сообщает РИА Новости.

Речь идет о переписке, которую он вел, будучи главой нефтяной компании ExxonMobil.

С просьбой предоставить любые документы по этим переговорам обратился телеканал CNN. Госдеп в ответ постановил, что этот документ нужно полностью удержать.

Известно, что "Роснефть" и ExxonMobil подписали многомиллиардный контракт в 2012 году.

В апреле министерство финансов США [URL=http://www.m24.ru/articles/138060решило не делать[/URL] для ExxonMobil исключений из-за санкций в отношении России. Это касается других американских компаний – всем им запрещено бурение в России. Ранее снять ограничения просила компания ExxonMobil.