США нанесли удар по проправительственным войскам Сирии

Фото: ТАСС/Yang Zhen/Zuma

Коалиция во главе с США ударила по позициям проправительственных отрядов в Сирии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на американского чиновника.

Источник отметил, что удар стал ответом на действия сторонников сирийского правительства, которые вели наступление на силы, поддерживаемые США. Перед атакой коалиция произвела предупредительный огонь.

Речь идет о позициях войск рядом с сирийско-иорданской границей.

Источник сообщил, что конвой шел по дороге, не отвечая на предупреждения о не допустимости сближения с силами коалиции в Ат-Танфе.