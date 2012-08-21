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Общество

21 августа 2012, 18:21

В окрестностях Фукусимы обнаружили радиоактивную рыбу

животные радиация Япония авария жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Уровень содержания радиоактивного цезия в морской рыбе, выловленной недалеко от аварийной АЭС "Фукусима-1", превысил норму в 258 раз. Цезия в ней почти в полтора раза больше, чем в самом радиоактивном образце морепродуктов, замеченном японцами до этого.

Уровень содержания радиоактивного цезия в образцах терпуга, пойманного в пределах двадцати километров от "Фукусимы-1", составили 25,8 тыс беккерелей на килограмм при норме в 100 беккерелей на килограмм. До сих пор самый высокий уровень содержания радиоактивных веществ составлял 18,7 тыс беккерелей на килограмм. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Tokyo Electric Power Company (компанию-оператор "Фукусимы-1").

Напомним, в марте 2011 года из-за землетрясения произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1". В результате расплавились топливные стержни сразу на трех ядерных реакторах, и обширные территории вокруг станции подверглись радиоактивному загрязнению. Из района пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек.

В настоящее время проблемные энергоблоки приведены в состояние холодной остановки, ведется подготовка к извлечению ядерного топлива. Кроме того, правительство Японии прилагает усилия к тому, чтобы продукты с повышенным содержанием радиоактивных веществ не попадали в продажу.

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