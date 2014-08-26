Выставки недели: Сальвадор Дали в Москве и улочки старого города

Оружие Джеймса Бонда и наряды его подружек, полотна Сальвадора Дали, фотографии бультерьеров и Москва внутри Садового. Сетевое издание M24.ru рассказывает о главных выставках последней недели лета.

Последние две недели в Мультимедиа Арт Музее работает большая (на пять этажей) выставка "Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда". В центре экспозиции - костюмы, аксессуары и личные предметы легендарного суперагента, его подружек и врагов. Выставка делится на тематические пространства - один из этажей музея превратили в казино с героями бондианы, в зале "Золото" крутится кровать с полуобнаженным манекеном девушки Бонда Джилл Мастерсон, а еще одно пространство отведено остроумным врагам спецагента. Из особо ценных экспонатов - серебристый Aston Martin DB5 в холле музея. Это первое, что увидит зритель, оказавшись на выставке. Впервые коллекцию показали в честь 50-летия бондианы в Лондоне в 2012-м.

Место: Мультимедиа Арт Музей, Остоженка, 16 Время: до 7 сентября Стоимость: 400 рублей Что можно узнать на выставке: как менялся Джеймс Бонд, его стиль и девушки в течение полувека

Фото: mirdali.ru

Полюбившаяся москвичам экспозиция "Ван Гог. Ожившие полотна" давно уехала из Москвы на гастроли в другие города. Однако простая и понятная форма экспозиции прижилась в Москве. Темой новой выставки стал мир картин Сальвадора Дали: все те же проекции вместо картин на полу и стенах, факты из биографии, музыка и пуфики, на которых можно сидеть бесконечно.

Место: Sunlightstudio, Электрозаводская улица, 21 Время: до 18 октября Стоимость: 550 рублей Что можно узнать на выставке: познакомиться с главными произведениями и биографией легендарного сюрреалиста

Фото: darwinmuseum.ru

"Собака для джентльмена" - экспозиция, которая предлагает поразмышлять на тему характера бультерьеров. Кто они: страшные хищники или покладистые питомцы? Это главный вопрос, который выставка ставит перед зрителем. Среди экспонатов - полсотни изображений бультереров, в том числе и фотографии, переданные владельцами этой породы из разных городов России.

Место: Государственный Дарвиновский музей, Вавилова, 57 Время: до 21 сентября Стоимость: 100 рублей Что можно узнать на выставке: о жизни бультерьеров

Фото: mkrf.ru

Современная художница Лиля Муратова рисует старую Москву, которая сохранилась внутри Садового кольца. На холстах Муратовой - дворики, улицы и фасады архитектурных шедевров прошлого и позапрошлого веков. Для Муратовой это выставка-автобиография: художница родилась на Мясницкой, училась на Сретенке и всю жизнь провела в самом центре столицы.